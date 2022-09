Nicolò Zaniolo non molla mai. A cedere stavolta non sono stati i legamenti dei crociati, ma la spalla. Quasi un mese fermo e tutta la preparazione gettata al vento. Ma Nicolò ne ha già passate di esperienze del genere, questa volta non si fa trovare impreparato. Durante lo stop Zaniolo non è fermo a guardare gli altri che giocano: si allena, fa fisioterapia e non smette di muoversi. Tanto che i tempi di recupero si sono accorciati di tanto. Ora il numero 22- atteso oggi in conferenza stampa - è pronto a scendere in campo dal 1'. Già domani con l'Helsinki in Europa League.