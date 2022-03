Il centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro l'Atalanta:



Intanto come stai?

"Molto bene. A parte questa botta al naso contro lo Spezia. Vogliamo portare a casa i tre punti".



Il gol?

"Il gol è una cosa secondaria se non arriva il risultato. Preferisco non segnare ma che vinca la squadra".



Come hai vissuto le vicende extra-campo?

"Quello che succede fuori dal campo sportivo poco mi interessa. Penso ad allenarmi e dare il 100% e ottenere riscatti che ora ci servono come il pane".