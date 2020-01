Nicolò Zaniolo, centrocampista offensivo della Roma, parla a Dazn, ricordando il suo gol contro il Sassuolo, il primo in Serie A: "​Ho avuto freddezza, quel cucchiaio è stato istinto puro. Prima ero un ragazzino, dopo quel gol un ragazzo, mi ha aiutato a integrarmi meglio, ma mi hanno accolto subito come una famiglia. 'Ammazza che c...o hai fatto', questo mi hanno detto Pellegrini e Florenzi in romano stretto".