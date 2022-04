Nicoló Zaniolo resterà a casa. Niente Bodo per il numero 22, alle prese con un fastidio muscolare che gli ha fatto saltare anche la Sampdoria. L’attaccante, del resto, in Norvegia difficilmente avrebbe giocato, anche a causa del campo in sintetico che è certo l’ideale per uno che viene da due rotture dei legamenti crociati. Se non dovesse partire, resterà a Trigoria per preparare al meglio la sfida alla Salernitana.