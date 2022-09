La parola d’ordine è solo una: stringere i denti per arrivare alla sosta nel migliore dei modi possibile, gli infortuni stanno pesando tanto. Domani a Empoli Karsdorp dovrebbe riprendersi il posto sulla fascia. A sinistra, invece, toccherà a Spinazzola, visto che Zalewski, causa affaticamento muscolare, forse non partirà neppure per la trasferta. In mezzo al campo - scrive su 'La Gazzetta Sportiva' - uno fra Cristante e Matic dovrebbe lasciare il posto all’esordio dal 1' di Camara. In attacco infine, detto che Zaniolo prova a essere convocato (anche se ieri non ha lavorato in gruppo), dal via rientra Abraham, che avrà alle spalle Dybala e Pellegrini.