Nicolò Zaniolo è uno dei talenti più ambiti d'Europa e, di settimana in settimana, prendono sempre più quota le possibilità di vederlo lontano da Roma. I discorsi con tra club e giocatore per il rinnovo di contratto, infatti, stanno vivendo una fase di stallo e tante squadre hanno iniziato a prendere informazioni e sondare il classe '99. Dalla Juventus, che segue il ragazzo da diversi anni, al Milan, che ha provato a chiedere il cartellino del giocatore nell'ambito dell'affare Suso. Tutti segnali di come il rapporto tra Zaniolo e la Roma non sia poi così solido. Anzi.



CI PENSA IL REAL - L'ultima squadra ad aver preso informazioni per l'ex Inter, scrive il Corriere della Sera, è stata il Real Madrid. I blancos, infatti, sono alla ricerca di un centrocampista di prospettiva da inserire in rosa per svecchiare il reparto. E' chiaro che il primo obiettivo delle Merengues resta Paul Pogba, ma visti i costi proibitivi dell'operazione non è da escludere che Florentino Perez faccia un tentativo per il giocatore italiano, valutato circa 50 milioni di euro dalla Roma.



VUOLE LA JUVE - Non è un mistero però che Zaniolo abbia già espresso la propria preferenza in caso di addio al club giallorosso: ovvero la Juventus. Il club bianconero infatti è quello che si è mosso con maggiore anticipo sul fronte giocatore, avviando i primi contatti con l'entourage in tempi non sospetti. Tutto però dipenderà dalla trattativa sul rinnovo con la Roma che al momento resta ferma, con tutti i top club europei spettatori interessati della vicenda...