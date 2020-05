Una bella notizia da Trigoria in questi giorni di stop segnati dall'emergenza coronavirus. Nicolò Zaniolo brucia le tappe per il suo rientro in campo.il centrocampista giallorosso è tornato ad allenarsi sul campo. Lo testimoniano due brevi video pubblicati su Instagram dallo stesso Zaniolo. Il numero 22 giallorosso era fermo dallo scorso 12 gennaio, quando in Roma-Juve riportò la rottura del crociato.