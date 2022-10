Prima si avvicinano poi si allontanano. La Roma e Nicolò Zaniolo non hanno ancora trovato un'intesa per il rinnovo di contratto in scadenza 30 giugno 2024. Secondo Il Messaggero, infatti lo scarso rendimento in zona gol sta mettendo in dubbio la volontà del club di alzare oltre quota 4 milioni di euro l'ingaggio per l'esterno italiano.