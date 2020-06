Nicolò Zaniolo sta per tornare. Non ancora in campo, ma il talento romanista spera di avere almeno una convocazione simbolica per la partita contro l’Udinese, giusto per vedere l’effetto che fa, sei mesi dopo il brutto infortunio con la Juve che sembrava aver chiuso la sua stagione prima del lockdown. Un regalo di compleanno visto che giovedì è pure il suo compleanno. Fonseca dovrebbe accontentarlo. Anche oggi Zaniolo si è allenato parzialmente in gruppo in prima squadra dopo la settimana passata con la Primavera. L'obiettivo è stare in panchina con Udinese e Napoli per poi essere impiegato con Brescia o Verona il 12 e 15 luglio.