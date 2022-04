"Il Pallone d'Oro è il sogno di ogni giocatore. E' durissima, ma perché non vincerlo?!". Sogni e ambizioni di Nicolò Zaniolo, che in un'intervista al The Athletic ha detto: "Siamo in corsa per la Champions e la semifinale di Conference League. Penso che qualcosa sia cambiata, in questo mese dobbiamo dare il massimo. Il primo obiettivo deve essere conquistare trofei e diventare un giocatore più forte: migliorare come giocatore, come uomo e magari protestare meno".