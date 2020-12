Nicolò Zaniolo conta i giorni che mancano al suo rientro in campo. Questa mattina il centrocampista della Roma è volatoche lo ha operato giusto qualche mese fa, a settembre. E’ lo stesso giocatore a far sapere la notizia postando una stories su Instagram con una domanda: “Dove si va?“. E poi un'altra con l'arrivo in Austria. Già negli scorsi giorni il talento giallorosso si era sottoposto ad una visita di controllo ache aveva dato esito più che positivo. Le condizioni del ginocchio, dopo l'intervento dello scorso 13 settembre al la causa dell'infortunio rimediato durante Italia-Olanda, sono risultate buone grazie alla prima fase del lavoro di recupero stabilita proprio dal medico austriaco che ha curato pure il ginocchio di Chiellini.Zaniolo è ottimista,(quella atletica e tecnica) e punta a tornare addirittura prima di marzo. "Torno presto! E ai miei amici fantallenatori dico che presto ci divertiremo! Promesso", aveva scritto su Instagram.Il precedente, infatti, è pesante visto che già la scorsa estate Nicolò era rientrato già da un infortunio pressoché identico al ginocchio destro. Ed erano montate le polemiche sul ritorno forse troppo affrettato che aveva portato poi al secondo grave crack in meno di un anno. Per questo Zaniolo