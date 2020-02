Servirà ancora del tempo per rivedere Zappacosta nella lista dei convocati. Il terzino lo scorso 4 ottobre ha subito la ricostruzione del crociato anteriore e tornerà a disposizione di Fonseca soltanto per la fine di marzo, rendendo vane le speranze che lo volevano in gruppo per le prime sgambate già a partire da questa settimana. Secondo il Tempo sia il giocatore che lo staff medico vogliono andarci con i piedi di piombo e non hanno intenzione di accelerare il rientro.