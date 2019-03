Se la Spal si salverà, come tutto lascia pensare, dovrà ringraziare in modo particolare la Roma che le ha concesso sei punti su sei tra andata e ritorno. Ranieri affianca nel gioco delle statistiche, il pittoresco Oronzo Pugliese che nel campionato 65-66 guidava quella che allora si chiamava Rometta, capace di perdere sia all’andata che al ritorno con la gloriosa società polisportiva ars et labor.

Ranieri non bluffava quando sosteneva che Schick e Dzeko possono e devono giocare insieme. Il 4-4-2 dovrebbe diventare il marchio di fabbrica della Roma che nell’occasione ha rinunciato per un’ora a Zaniolo, l’enfant prodige che ha accusato un po’ di stanchezza e si è comunque consolato con la chiamata alle armi ricevuta da Mancini. Kluivert e El Shaarawy esterni, Juan Jesus al posto di Kolarov e due soli centrali a completare uno schieramento che a prima vista non sembra preludere a scelte definitive. Semplici ha risposto con un 3-5-2 elastico rilanciando Lazzari, fiore all’occhiello della Spal, e lasciando in panchina Floccari, eterno incompreso, per puntare su Antenucci come partner di Petagna.

L’improbabile asse olandese sul fronte destro, con l’accoppiata Karsdorp-Kluivert in evidente difficoltà, ha messo in imbarazzo la Roma che dall’altra parte spopolava con Lazzari, un autentico incubo per Juan Jesus. Il gol di Fares, al minuto 22, è stato emblematico: sul cross di Cionek, Karsdorp è rimasto imbambolato a guardare l’algerino in Pelè quanto a sospensione. Decimo gol di testa per la Spal, ennesima dimostrazione della fragilità difensiva della Roma. La reazione giallorossa si è limitata a un sinistro di Dzeko, parato, e a una conclusione a giro di El Shaarawy.

Ranieri, vista la mala parata, ha deciso il doppio cambio dopo l’intervallo: fuori i due esterni, El Shaarawy e Kluivert, dentro con analoghe mansioni Zaniolo e Perotti che hanno subito marcato il territorio: il primo con l’assist geniale per Dzeko, il secondo con il rigore del pareggio, fischiato da Rocchi per l’intervento falloso di Cionek sul bosniaco. Ma la Roma è sempre bravissima a farsi del male. Petagna è stato abbatutto da Jesus, come sempre in affanno e questa volta è stata la Spal a sfruttare il rigore con la perfetta esecuzione dello stesso Petagna.