La Roma è l’unica tra le prime 7 a non aver vinto neanche un confronto diretto. Il ko col Milan è il quinto in 8 incontri; solo 3 i pareggi conquistati, contro Juventus (2-2), lo stesso Milan (3-3 a San Siro) e Inter (2-2), scrive il Corriere della Sera.

La classifica avulsa tra le squadre in lotta per l’Europa: Inter 15, Atalanta 14, Milan 13, Lazio 11, Juventus e Napoli 9 (con una partita in meno per entrambe), desolatamente ultima la Roma a quota 3. Solo 2 volte, da quando (1929) è nata la serie A, i giallorossi hanno chiuso un campionato senza un successo contro le prime 7 (tra cui, in entrambi i casi, loro non c’erano): nel 1968- 69, con 7 pareggi e 7 sconfitte, e nel 1975-76, con 6 pari e 8 ko. Ci sono altre 4 possibilità (Napoli e Atalanta in casa, Inter fuori, il derby di ritorno) per evitare di eguagliare questo primato negativo.