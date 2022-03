Il centrale di Anzio è entusiasta della possibilità di vestire la maglia per la quale fa il tifo da quando era solo un bambino. E questo desiderio si fa, giorno dopo giorno, sempre più concreto. Lotito e Tare stanno lavorando da diverse settimane a questo colpo a parametro zero e,per un contratto di cinque anni.Restano da limare alcuni dettagli relativi anche alle commissioni che la Lazio dovrà corrispondere a Mino Raiola, ma si procede a passo spedito verso la chiusura. Il Milan non ha più rilanciato rispetto all’ultima proposta da 2,8 milioni a stagione e ha già capito che a luglio saluterà il capitano. Un addio che sarà cordiale dato il rapporto di profonda stima reciproca.