Alessio Romagnoli, difensore del Milan, capitano dei rossoneri, parla al canale YouTube della Serie A: "Per arrivare dove sono oggi, le persone più importanti sono state la mia famiglia. Hanno lasciato tutto quello che avevano per farmi continuare, per farmi crescere in questo sogno. Ho sempre vissuto in un ambiente felice, alla Roma ero praticamente a casa perché avevo tutto vicino".



IL MILAN - "La squadra può migliorare i risultati dello scorso anno e degli anni precedenti. Possiamo ambire a tornare un grande Milan, che fa paura dove va, che vince trofei. L'obiettivo nostro è questo".



HIGUAIN - "Gonzalo può darci una grossa mano. É sempre stato difficile da marcare, almeno per quanto mi riguarda, mi ha quasi sempre fatto gol quando lo marcavo (ride, ndr). Meglio averlo in squadra".



SULLA FASCIA - "Sarà emozionante, se penso a chi ha indossato quella fascia... Gente come Baresi e Maldini. Motivo di orgoglio, di onore, significa farsi voler bene dal gruppo ma anche saper prendere responsabilità nel momento che conta ed affrontare i problemi, metterci la faccia sempre":



MESSAGGIO AI TIFOSI - "Un abbraccio forte a tutti i tifosi rossoneri nel mondo. Mi raccomando, continuate a sostenerci e a seguirci e sempre forza Milan!".