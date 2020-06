L'ordine del giorno porta a Donnarumma, chiaro. Ma alla voce contratti da rinnovare per il Milan c'è da tenere in considerazione anche la, capitano e uomo per cui il club ha grande considerazione. Eppure il suo accordo ha soltanto altri due anni di durata; va sistemato in tempo relativamente breve, perché(come per Donnarumma e Ibra...) e portare troppo avanti il discorso è pericoloso.COSA SUCCEDE - Per qualcuno è già un caso da risolvere,anche perché Romagnoli negli anni scorsi ha sempre dimostrato fedeltà al progetto nonostante le voci sulla Juve e le chiamate (concrete, reali) del Chelsea. Anzi:, il discorso del tetto stipendi non toccherà giocatori fondamentali è ritenuto come l'ex Roma e Samp. Alessio infatti guadagnae chiederà di più con Raiola accanto, il Milan aspetta il confronto con l'agente per più tematiche ma certamente su Romagnoli non vuole arrivare a rischiare scadenze pericolose.e non si aspetta sorprese. Ma il fattore tempo giocherà - come in tutti i rinnovi - un ruolo decisamente importante.