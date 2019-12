Così Alessio Romagnoli, difensore del Milan, ha parlato dalla festa di Natale del settore giovanile rossonero:







"E' stato un percorso lungo e complesso. L'anno scorso era il quarto anno al Milan. Mancava una figura che potesse ricoprire questo ruolo e non potevo che accettare. Il mio approdo in rossonero? Per me è stato emozionante. È stata una bella sfida. Devo ringraziare Berlusconi, Galliani e Mihajlovic che mi hanno voluto fortemente nonostante i 20 anni. È una delle squadre più titolate e tutti i giocatori vorrebbero indossare una maglia così gloriosa".