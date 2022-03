No no, non mi sono fatto ingannare. Anche se. Cioè quello durato fino alla partita con lo Spezia e rimpiazzato dal Mourinho Bis, varato col robusto incrocio con Gasperini. E cioè dalla gran bella vittoria con l'Atalanta. Logico starsene lì a sperare che il Vitesse facesse rima con quanto visto all'Olimpico poche ore prima. Poi peròEh no, ma attento come una faina che punta il pollaio, non mi sono fatto fregare.– da Vina a Maitland-Niles a Veretout fino a Zaniolo – ma è altrettanto vero che nella pericolosa e squinternata performance romanista s'è intromesso quel terreno in cui la palla pareva affetta da labirintite e il prato (prato? hahahahah scusate, m'è scappata la risata) una pista di pattinaggio cara a Carolina Kostner. Non che sia tutta colpa del campo eh! Però quel giocare palla alta e lunga non poteva che essere figlio del terreno da motocross. Cioè anche volendo, come si sarebbero potuti tentare tre passaggi di fila?- Va detto:per la fesseria di Rui Patricio- e meno male che quelli del Vitesse là davanti dovevano aver calzato gli scarpini al contrario... - però poi in partite come queste,. E la Roma lo ha fatto proprio quando prendere gol somiglia a una stilettata in petto. La fine del primo tempo. Chiaro come lì la squadra abbia preso grinta, nervo, consapevolezza e coraggio, giovandosi di cambi robusti e necessari, fino a. Una vittoria che mette in discesa la gara di ritorno, partita che si giocherà a un soffio dal derby, quindi poterla giocare risparmiando qualche titolare in avvio, sarà merce preziosa. E in ogni caso io. E lì, allora sì che te la godi, una sensazione che a Trigoria non si assapora dalla Roma di Rosella Sensi e Spalletti.