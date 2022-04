Entro nella polemicona innescata da Walter Sabatini sulla 'veemenza' della panchina romanista, con una riflessione, partendo dal racconto di Mourinho, dalle sue scuse alla Salernitana per quel collaboratore tecnico che, dileggiando gli avversari toccando il dolente tasto della retrocessione, ha scatenato la bufera tra le due panchine.E ripeto: intelligente uso. Cioè: se qualcuno esagera, prima giallo e poi, se non capisce, rosso. Troppa tolleranza, quando l'adrenalina scorre a fiumi come domenica pomeriggio, non è mai una buona scelta, soprattutto nel pallone. Poi, che Walter Sabatini, uomo navigato, faccia quello che cade dal pero sulle cose di pallone mi sorprende parecchio. Ricordo, ad esempio, quando nella As Roma della gestione Garcia – e il ds era Sabatini – alcuni si davano di gomito ammiccando alle astute scelte di Rudi – a tutt'oggi e per distacco, assieme a Spalletti il miglior allenatore romanista dell'era pallottiana – tipo quella di scegliere la panchina all'Olimpico laddove naviga il guardalinee.Il calcio di oggi è (anche) questo e il fatto che Sabatini, ripeto, faccia l'uomo che cadde sulla terra, mi lascia interdetto.o situazioni di gioco dove la lealtà sportiva lascia spazio alla furbata. E comunque, non per dire, ma abbiamo assistito a un rarissimo esempio di sportività, con le scuse ripetute e pubbliche di Mourinho alla Salernitana. Ecco, forse. Tutto questo non cancella la brutta partita della Roma che, mi sono convinto ormai, deve però avere qualcosa di speciale tanto quanto il suo allenatore. Non può più essere un caso il modo in cui ribalta le partite in extremis giocando su agonismo e temperamento laddove il gioco – in particolare quando manca Pellegrini, va detto – latita. E ora, sotto con il Bodo, dandogliele di santa ragione, ma solo nel senso più sportivo della definizione, sia chiaro. Anzi, chiarissimo.