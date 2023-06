. Triste da morire. E non solo perché avrebbe il sapore di ripicchetta da cortile nei confronti di uno che non è uno qualsiasi – non a caso lo chiamano Special One – se quanto sostenuto in Spagna fosse vero. E cioè chea causa del suo comportamento dopo la finale di Europa League, prima della lettera di dimissioni dello stesso Mou. Lettera che il tecnico romanista avrebbe scritto, secondo alcuni, per giocare d'anticipo rispetto alle decisioni dell'Uefa.D'altra parte, è ormai arcinoto:. Ne sanno qualcosa quelli che hanno accarezzato l'idea della, pur essendo i potenti della terra quando si parla di pallone. Dunque, non bastavano le quattro giornate inflitte a Mourinho per le dichiarazioni sul nefasto arbitro, secondo quanto sostenuto dalla stampa spagnola. Oltre ai 4 turni, pure il rosso diretto e una metaforica pedata nel di dietro per buttarlo fuori dal Board. L'Uefa ha smentito, figurati. Però in tutta questa vicenda – banale ma necessario rammentarlo - continua a finire in secondo piano il fatto che,. D'altra parte, stiamo parlando dell'Uefa, quell'Uefa che decide di assegnarea Romania e Georgia senza premurarsi di capire, o valutando male, il fatto che si giocheràO, meglio, decidendo di farne a meno – Ceferin non è mai stato amante della tecnologia - e chi se ne frega. Il che, considerando la velocità degli accadimenti nel mondo del pallone, sarebbe come se all'improvviso dai treni superveloci che vanno a 300 orari tornassimo alle sbuffanti locomotive del XIX secolo. Sì, è andata così, nel calcio d'elite a livello di Nazionali. Poi, dopo gli incredibili fatti di Italia-Francia, il goffo marcia indietro e l'annuncio che dai quarti in poi si sarebbe giocato con una nota che fa sorridere: “A causa dei notevoli requisiti logistici di questi progetti - spiega la Uefa nella nota che ufficializza il cambio di rotta - è stato stabilito che l'implementazione del Var per l'Europeo Under 21 inizierà a partire dai quarti di finale. Da segnalare che nella precedente edizione non era stato utilizzato”. Tutto questo, dopo l'osceno arbitraggio di Allardche ha mandato l'Italia nel baratro. E qui, viene da ripensare all'Uefa di Infantino, un gigante rispetto a questa gestione, e al suo team che via via è andato a lavorare alla. E qui, ho una certezza assoluta:Di sicuro non come stanno facendo i fedelissimi di Ceferin.