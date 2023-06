”., anche se il linguaggio è parecchio colorito (ci sta, dopo una finale persa in quel modo, diciamolo),. Lasciamo stare il rigore che si può e non si può dare (e lui non lo ha dato) ma è la folle gestione dei cartellini e della partita che indignano oltremodo. Però quel che è accaduto nella notte di Budapest è il passato. Dolorosissimo e, se vogliamo essere tutti un po' Mourinho, pensiamo al futuro, da subito. Non sono un fan sfegatato del suo gioco, assolutamente, anzi. Però sono un fan di questo straordinario signore dai capelli bianchi e anche un po' imbolsito che. Sì, c'erano state squadre forti e vincenti come la Roma di Liedholm e Capello, ma quelli erano – appunto - squadroni forti e vincenti., ad esempio, la Roma capelliana, avrebbe vinto chissà quanto.. Anche ieri, con quella parata in lacrime sotto alla sua gente, ha mostrato come il mondo Roma sia il suo mondo. E della gente che lo ama incondizionatamente. Eppoi, quando dice: “E' bello vedere i ragazzi tristi per la sconfitta, perché vuol dire che dentro hanno qualcosa” è tre passi avanti nel sentimento e nella comunicazione.. Finalmente ha svelato cosa vorrebbe. Lo ha detto ai giocatori in cerchio: “Resto qui con voi, non me ne vado”., lui che fa sold out fisso allo Stadio Olimpico – a proposito: complimenti per la perfetta organizzazione della finale con i maxischermi – e di poter competere un gradino più su.. Certo, in campionato è andata come è andata. Motivo in più per uno straordinario, auspicabile,