Romamania: De Rossi per Mourinho, un affare da 100 milioni. 5 semifinali in 6 anni, la Roma è diventata grande

, l’uomo capace di aggiungere a una squadra di lottatori la dimensione della qualità e il coraggio di giocare anche nella metà campo offensiva.Una partita d’andata in totale controllo a San Siro, il ritorno all’Olimpico aperto da due magie e un’ora trascorsa a difendere il fortino in dieci uomini con lucidità, compattezza e una forza mentale e fisica impressionanti., ma senza il fisico di Lukaku e la classe di Dybala non sarebbe arrivato il secondo gol che ha chiuso di fatto la contesa. I due campioni a impreziosire un gruppo da applausi, apprezzato adesso anche al di fuori della Capitale. Perché c’è modo e modo di vincere e i meriti della Roma di oggi sono indiscutibili.Perché se la Roma ha eliminato il Milan di Leao, Theo & Co. è in grado di fare lo stesso con il Bayer Leverkusen, pensando nel frattempo a difendere almeno il quinto posto in campionato per garantirsi in ogni caso il ritorno in Champions League.Se si sommano i soldi già guadagnati con i passaggi del turno in Europa League, la valorizzazione di alcuni giocatori (a cominciare da Svilar) ai possibili introiti della qualificazione alla coppa più ricca,I tempi cambiano e il calcio, a volte, regala sorprese fantastiche.