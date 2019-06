Un like su Instagram. Uno solo a un commento di un tifoso interista e apriti cielo. I tifosi romanisti l'hanno presa male, malissimo, alcuni scagliandosi contro di lui, Edin Dzeko. Allora, giusto per chiarire. Se Dzeko se ne va da Roma è perché la Roma non lo trattiene. Quella stessa Roma che all'apice delle incomprensibili mosse di Monchi, l'aveva pure ceduto al Chelsea di Conte nel gennaio 2018. E come mai Dzeko non è andato a godersela a Londra, guadagnando anche di più? Perché voleva restare qui lui, la moglie e la sua famiglia. Qualcuno qui a Roma, deve avere la memoria corta. Poi, chi non l'ha mai amato non ritenendolo un grande attaccante - è lecito, c'è anche di diceva che Brigitte Bardot non era tutta sta bellezza da giovane - è libero di mettere il solito cd: ha segnato poco quest'anno, è nervoso, ha litigato con El Shaarawy, ha tramato contro Di Francesco.



Per cortesia, fatemi la cortesia. Dzeko è e resterà per un bel po', temo, il più grande centravanti della storia della Roma. Peccato sia capitato nell'era di Pallotta, avrebbe meritato di molto meglio. Il più grande per completezza di mezzi e per quella sua capacità di essere punta, trequartista e uomo squadra. Ce ne renderemo conto quando non ci sarà più. Senza contare che la storia nulla insegna a chi non vuol comprendere: Defrel, Destro, Osvaldo, fino ad arrivare all'insignificante Schick. Questi sono i grandi attaccanti acquistati negli ultimi anni, una lista nella quale Dzeko ha fatto da eccezione. Quanto sia giocatore di dimensioni mondiali, l'abbiamo visto nella sfida con l'Italia, quando s'è portato a spasso mica gente qualunque, ma Bonucci e Chiellini. E siamo arrivati addirittura a certe teorie secondo le quali bisognerebbe fare salti di gioia per il suo addio, così finalmente si libera spazio per Schick. No, dico, Schick. Se poi il ceco dimostrerà finalmente (se e) quanto vale, beh, vedremo. Capito? Liberiamoci di Dzeko perché è colpa sua se Schick la prende raramente. Una cosa che mi ricorda il periodo in cui qualcuno sosteneva come bisognasse cedere Gervinho per fare spazio a Iturbe. Sì, Iturbe.