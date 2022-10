Le grandi partite sono così, quando le perdi ti lasciano addosso uno strato di infelicità e frustrazione che fai fatica a tenerlo a bada. E questo mi è sembrato ilche ho visto ieri sera in sala stampa.Occhi di fuoco, poi. E quel non voler rispondere alla domanda che gli ha bruciato di più, la prima, che chiamava in causaIllustri statistici narrano cheEh sì, zero tiri nello specchio e la sensazione, netta, che se il Napoli avesse segnato difficilmente la Roma sarebbe riuscita a tirarla su, se non con le opzioni che fin qui l'hanno trascinata nelle zone di vertice. E cioè il gol su calcio piazzato – e qui la Roma è la più forte di tutte – o il rigore trovato come capitato a Marassi. Ora, chiarisco:attorno al quale si sta consumando gran parte della critica.Senza considerare che in molte partite ha schierato tutti insieme Zaniolo, Tammy, Dybala, Pellegrini. Non mi paiono scelte difensive.E allora l'opzione più gettonata diventa il lancione di Mancini a cercare un Abraham che è l'ombra dell'ombra di se stesso. Un caso, l'inglese, certo. Ma come ci si può ritirare su, se non ti arriva una palla giocabile?Ecco l'equivoco:Poi certo, domenica sera ha pagato l'unico vero errore in stagione di Smalling, che ieri però aveva chiuso ogni spiraglio e poco ci manca che si mette i guanti e dà una mano a Rui Patricio. Alla fine, sia chiaro, ci sta di perdere con il Napoli, non ci sta affatto invece, il non tirare in porta, mai, a casa propria.