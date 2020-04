“Allenare la Roma? Penso, presumo e spero che un giorno succederà, ma dovrà succedere perché sono diventato un allenatore bravo e non perché sono stato un calciatore importante qui”. C'è tutto #DDR,i, in questa affermazione limpida, pulita.Quello che ha avuto se lo è sempre guadagnato. Sia in giallorosso che in Nazionale. Ho sempre avuto un debole per questo ragazzo divenuto uomo ormai da un pezzo. Per le vicissitudini del campo e anche per quelle della vita. Del giocatore ormai ex inutile parlarne, sappiamo tutto e oltre perché il campo ha parlato chiaro.Quando mi è capitato di occuparmi di lui, in occasioni non sempre felicissime, ho sempre avuto la sensazione di occuparmi di un ragazzo fragile. L'ho descritto, più volte, come un fanciullo sensibile e tormentato, prigioniero nel corpo di un guerriero vichingo. Questo contrasto tra il ragazzo introspettivo diventato uomo in fretta e il giocatore con la vena perennemente gonfia, bandiera di una squadra molto più di quanto abbia mostrato in pubblico, mi ha affascinato e messo in difficoltà quando è capitato di doverlo criticare per amor di professione.Perché mi piaceva molto quel che vedevo fuori dal campo. La sua famiglia. Questo suo essere padre, marito e simbolo in modo del tutto naturale. Normale. Ci fosse un dio del giornalismo, sì, confesserei di aver peccato di indulgenza verso #DDR. Ma per suoi meriti e non per mia debolezza, sia chiaro. Perché se alcuni amici professionalmente mi chiamano il 'Grinch' uno motivo ci sarà.E non è la solita roba ritrita che peraltro non ho mai tollerato del 'romano e romanista', tra l'altro considerandola un limite per i giocatori e per la squadra.Non ho dubbi sulle qualità di #DDR anche perché uno che, come dice lui, ha avuto: «l'ambizione di vincere dove non si vince mai»,Almeno per me.