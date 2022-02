A guardarla così, disastrosa, spaurita e senza un senso che ti allontani dal sospetto dell'incubo tecnico-tattico, non puoi far altro che deprimerti.Però è così da anni, pur con qualche momento di bel gioco (Di Francesco, Fonseca). A spanne quattro, da quando il fantasmagorico duo Monchi-Pallotta ha compiuto il disastro perfetto, maltrattando i conti della Roma per prendere giocatori inutili e strapagati a chi, sghignazzando, glieli ha venduti.- ad esempio -– colui che riserva era al Sassuolo e riserva è ancora, incapace di togliere il posto a ragazzini di talento ma esposti alla turbolenza della gioventù –, per 200 milioni spesi malissimo in venti mesi di regno trigoriano dello spagnolo.Questo non per fare 'horrorcord' , mache, per forza di cosa, si sarebbero allungati in modo sinistro sulle stagioni a venire. Eppure, provando pure ad agguantare qualcosa di buono. Impossibile sia una piazza Champions. E qui si rischia anche l'Europa League, mi pare chiaro. La Coppa Italia è andata, resta la Conference.Cioè,Se così non fosse e guardando a questa Roma, altrimenti verrebbe da pensare che la luna del portoghese si stia lentamente adagiando dietro le colline di una carriera straordinaria. E questa è l'ultima cosa alla quale voglio pensare, per carità.