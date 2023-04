L'ho scritto sul 'mio' giornale e ho una gran voglia di ripeterlo ancora e ancora.. Ricordate il Trap e la sua bottiglietta magica? Se la portava sempre in panchina, pare, cone la tirava fuori nei momenti particolarmente difficili. Ecco. Mou gli facesse una telefonata e magari gliene chieda un po', perchèe siamo alla prima stagione della serie 'Infortuni da incubo”.Col Feyenoord, con l'Atalanta, messo ko da quell'intervento oltre la linea rossa di Palomino. Ieri, primaJosè ha scherzato prima del match col Milan raccontando come Svilar, secondo di Rui Patricio, se la cavi alla grande con i piedi. Però certo, se alla grande moria dei centrali difensivi e agli infortuni in serie ci metti pure che la sblocchi al quarto minuto di recupero e incassi il pari tre minuti dopo, beh, certo non è il momento in cui la giostra ti stia girando in senso orario. Anzi, siamo al contromano pieno, mi pare.che pare aver smarrito la strada di Trigoria. In ogni caso, il pari col Milan me lo sarei preso eccome alla vigilia, considerando l'emergenza. E ho due cose da dire. Ho criticatodiverse volte, aspramente, come è giusto che sia per l'andamento della sua stagione e allo stesso modo ne esalto le ultime tre partite, nelle quali ha giocato bene a tutto campo, segnato, ispirato. E soprattutto l'ho visto battersi con grande agonismo. Bene.La seconda considerazione e a proposito di incubi, maledizioni e oscuro mondo dei fantasmi, riguarda. Dopo essersi mangiato gol in serie, aver avviato l'azione del vantaggio atalantino con quella specie di insulso colpo di tacco, ieri ha toccato il fondo salvando alla grande – dal punto di vista milanista – sul tiro a botta sicura di Pellegrini dopo grande derapata di Spinazzola.che sa tanto di esorcismo e (speriamo) liberazione dal sortilegio. Il ragazzo, più che il giocatore, ne aveva bisogno e si è visto anche ieri. Tammy ha perso certezze e allegra strafottenza all'ombra di una stagione certamente negativa. Però nel momento decisivo, quando la Roma si giocherà la stagione tra Monza, Inter e Leverkusen, ha segnato quel gol bellissimo.. Pellegrini e Tammy: e se fossero proprio loro, dopo esser mancati per l'intera stagione, a mettere la firma su questo momento cruciale?