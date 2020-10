Costruttive, ovviamente. Nel senso che. Cioè, per capirci: se so che un calciatore vale 100 e offre 30, beh, è giusto parlarne. A maggior ragione se sai che. E Pellegrini lo è.Anche Lorenzo nel magico mondo del Mancio ha fattoCertamente, da atleta e ragazzo serio qual è - su questo mettiamoci pure la mano sul fuoco - sarà statoLe ragioni? Magari è lo stesso motivo per il qualeCerto, Mancini è stato bravo nel ribaltare una vecchia storia azzurra secondo la quale poteva capitare che. Ci avete fatto caso, a parte rari casi tipo Immobile o Belotti,Però, questo patrimonio, questa piccola rinascita azzurra del Nostro, deve giocoforza diventareQuel Pellegrini che si butta nel corridoio e va a fare gol da quant'è che non si vede nella Roma?Quest'ultimo, da allenatore intelligente qual è, ha già dimostrato di saper cambiare idea.Lo ha fatto sul piano tattico, passando dalla difesa a quattro a tre a seconda dei momenti. Lo ha fatto rivedendo certe convinzioni sugli uomini.Perchè quel Lorenzo lì, senza scomodare il ritrito accostamento a 'il Magnifico', trapiantato qui, sarebbe una gran bella cosa per la Roma che vuole centrare una piazza Champions.