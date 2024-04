Romamania: ​scontri diretti, non è (quasi) mai da Champions. De Rossi come Mou, all in sull'Europa League?

Nelle sette partite giocate finora in campionatoNeanche con il sorprendente Bologna, che ieri all’Olimpico ha bissato il successo dell’andata e messo una serie ipoteca sul quarto posto, lasciando di conseguenza un solo posto a disposizione per la prossima Champions.d’alta classifica, un tratto comune troppo lungo nel tempo per essere casuale. Per motivi diversi, si torna sempre allo stesso verdetto: la Roma si conferma fantastica in Europa ma paga puntualmente pegno in campionato., per reggere su due fronti fino al termine della stagione.

A questo puntoUna risposta più affidabile sarà meglio darsela al termine di questa settimana, quando la Roma avrà completato la gara di Udine e affrontato anche il Napoli.. In serie poi arriveranno le partite contro Bayer Leverkusen, Juventus, ancora Bayer e Atalanta in trasferta.che si era ripromesso di “mettere un punto” sulla querelle con la Lega per il recupero della partita al Friuli, ma nel post-partita con il Bologna non si è risparmiato qualche nuovo accenno sulla questione.

lunedì sera alla Roma, esplosa a livello nervoso dopo un’ammonizione a Paredes, come se all’improvviso fosse riemerso il fantasma di Mourinho all’Olimpico.È tossico. La Roma di De Rossi fin qui è stata un esempio straordinario di fiducia e questa è la strada su cui insistere, lasciando da parte tutto il resto. E se dovesse riuscire a qualificarsi per la finale di Dublino del 22 maggio, aver affrontato prima la trasferta a Udine - senza dover recuperare la partita il 15 o 16 maggio come si era ipotizzato - diventerà un vantaggio. Pensare positivo aiuta sempre.