, 59 punti per gli ospiti contro 55 (ma con 20 minuti da recuperare a Udine) dei padroni di casa:è un ricchissimo antipasto del derby di stasera tra Milan e Inter, e proprio come Milan-Inter è uno, che potrebbe, grazie all'ufficialità del quinto posto valido per la Champions League,All'andata 2-0 senza appello per gli emiliani, ma era un'altra Roma, quella di Mourinho. Oggi la squadra diha un punto in più e una partita in meno rispetto all'Atalanta che insegue in attesa di recuperare in data da destinarsi la partita contro la Fiorentina. Si deve considerare anche l'Europa League, che vede bergamaschi e capitolini in semifinale: un intreccio degno della migliore sceneggiatura. Nel frattempo,continua a respingere le pressioni sul Bologna, attribuendo l'ossessione alle avversarie. I suoi ragazzi vengono da due 0-0 consecutivi e Ferguson, uno dei leader del gruppo, sarà out per molti mesi.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Roma-Bologna in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

L'indisponibile Lukaku è sostituito daal centro dell'attacco giallorosso, spazio a Celik a destra nonostante l'ingenuità in Europa League contro il Milan. Mediana con Cristante eai lati di Paredes, davanti Dybala ed El Shaarawy. Motta lanciain mediana e si tiene Orsolini e Fabbian come armi a gara in corso.terzino: con Beukema in difesa c'è Lucumì.

: Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Abraham, El Shaarawy. All. De Rossi: Skorupski; Posch, Lucumì, Beukema, Calafiori; El Azzouzi, Freuler, Aebischer; Ndoye, Zirkzee, Saelemaekers. All. Motta.