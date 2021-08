Sei espulsi tra giocatori, Mou e staff, con la squadra ridotta in otto, nel calcio glamour di oggi che fa viaggiare l'apparenza – la chiamano 'immagine' – a braccetto della sostanza è una gran brutta storia.Raramente mi soffermo sugli arbitraggi nel calcio che conta, figuriamoci se lo faccio sul pallone agostano, però devo dire che seguendo la partita con mezzi di fortuna, ho potuto apprezzare fino in fondo la serata miracolosa - inteso al contrario - del fischietto di Siviglia., cioè non si è calato nei panni del direttore di gara che dirige un'amichevole, gara che per definizione serve solo a mettere benzina nelle gambe e negli schemi di una squadra.(per il gol di mano di Alex Moreno del 3 a 2, mica perchè è matto!!) e probabilmente tutto sarebbe rientrato. Da lì, invece, l'effetto domino ha prodotto la reazione – ingiustificabile, certo – dei giocatori che più che il gol del pari hanno inseguito chissà quale resa dei conti pagando a caro prezzo sciocchezze come quelle di Mancini e Karsdorp., prendendo tutto maledettamente sul serio, anche una innocua amichevole. Il punto è che a questo non può corrispondere l'idea che ci si possa ridurre in nove oppure otto in nome della carica agonistica che vuole Mou. Anche perchè, come diceva quello spot, la potenza è nulla senza il controllo.Ero preoccupato che non fosse ancora successo. Vediamo, ma è difficile che Mou sia disposto a iniziare il campionato con Borja Mayoral e Shomurodov, anche se è chiaro come l'idea del portoghese sia quella di provare l'uzbeko 'alla Milito', punta centrale e in grado di andare in verticale. Vedremo.