– qualcosa in più di una puntura, detto alla romana –. Ci sono calciatori che travalicano il concetto stesso di calciatore. E questo a volte non dipende dal tasso tecnico o dai gol. No., ai quali ti viene naturale parlare come se li frequentassi da una vita o fossero i tuoi vicini di casa., per disponibilità verso i tifosi e modo di essere. Agli antipodi, giusto per fare un esempio, di Cristiano Ronaldo, talmente lontano e costruito da sembrare di plastica.. A volte ti sembra, davvero, il figlio del vicino di casa. Quello che da piccolo ti faceva gli scherzi al citofono. Nel tempo, poi, abbiamo imparato a considerarlo uno di famiglia. Quel fratello, figlio o nipote che ogni tanto ne combina e tu ti arrabbi, ma tanto alla fine ti squaglia con un sorriso guascone ma sincero.. Oddio, non tutti, perchè poi nel pallone c'è sempre qualcuno che la pensa diversamente da te, vivaddio. Sicuramente ha conquistato me.. Mi piace perchè oltre ad essere un giocatore fortissimo, è uno che prende di petto la vita e ciò che gli accade, assumendosi anche responsabilità grandi, molto grandi per uno della sua età. Eppoi quei due infortuni gravissimi che al solo ripensarci.... Perchè nel calcio contemporaneo si va e si viene, succede continuamente. D'altra parte, inutile fingere che non ci siano squadre in grado di comprare più della tua. Se ne sono accorti i bookmaker.coperte dal vello della necessità professionale. Cioè, troppe volte è stata dichiarata l'incedibilità «dei pezzi migliori» da presidenti (Pallotta) e ds (Monchi, ma anche Sabatini) perchè è così che si fa quando si è direttori sportivi, con la scusa di tenere tutto in maschera.. E per questo, pur con la 'puncicata' dell'anima, non posso far altro - nel mio piccolo - che ringraziarlo.