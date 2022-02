Faranno molto discutere le dichiarazioni di Gigi Becali, presidente della Steaua Bucarest, che ha dichiarato a 'Ora Exactă în Sport' di essere contrario al vaccino anti Covid-19:



"Alcuni giocatori sono inerti, forse a causa del vaccino che fa a loro perdere le forze. Questo è qualcosa di scientifico. Avete visto il Cluj contro il Rapid Bucarest? I giocatori dormivano per terra. Tutti i vaccinati perdono le forze, tutti".



CASO KESERU - Becali ha di fatto allontanato l'attaccante Claudio Keseru, che ha fatto l'iniezione, con queste parole: "Gli ho dato dei soldi, avevo un contratto con lui, era un giocatore di calcio, io ne ero il titolare. Gli ho detto: 'Non puoi più giocare a questo livello. Puoi giocare in Romania, ma non alla Steaua o al Cluj'".



REAZIONI - Non tardano ad arrivare nemmeno le reazioni delle autorità sanitarie rumene: RO Vaccinare, sito istituzionale, ha commentato così:

“Da un punto di vista medico e scientifico, non ci sono studi a sostegno di tali assurdità (…) La vaccinazione contro il Covid-19 non influenza le prestazioni dei giocatori”. "Al contrario, ci sono abbastanza studi che dimostrano che il passaggio dell'infezione da Covid-19 lascia conseguenze a lungo termine, e che queste possono influenzare le prestazioni degli atleti. La conclusione è semplice: rimaniamo in salute, godiamoci il calcio".