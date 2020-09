Sarà Cristian Romero il difensore centrale che l'Atalanta regalerà a Gian Piero Gasperini. L'argentino della Juve, appena rientrato dal prestito al Genoa da cui era stato acquistato la scorsa estate, è quindi chiamato ad aprire la lunga lista di cessioni che Fabio Paratici e Federico Cherubini dovranno mettere a segno in questa sessione di mercato.



L'OPERAZIONE - Ultimati in giornata anche gli ultimi dettagli, Romero passerà all'Atalanta in prestito biennale con opzione di riscatto, un diritto che potrà diventare obbligo in base al raggiungimento di un determinato numero di presenze. Operazione complessiva da circa 23 milioni di euro, più o meno quanto Romero incide ancora sul bilancio bianconero.



CAMBIO DI ROTTA - La cessione di Romero era nell'aria ormai da una decina di giorni, da quando l'Atalanta ha spinto il piede sull'acceleratore. Eppure inizialmente doveva essere Daniele Rugani il centrale da sacrificare sull'altare del mercato, con Andrea Pirlo che aveva mostrato il proprio gradimento per l'argentino all'interno del pacchetto dei centrali. Ma mentre Rugani continua a non scaldare il mercato, è stato necessario cogliere al volo il concreto interesse dell'Atalanta, consolidando un asse sempre più caldo e che potrebbe portare a nuove operazioni già in questa sessione.



FUORI DUE - Così, dopo la risoluzione di contratto con Blaise Matuidi, arriva la seconda cessione che per ora non sortisce particolari benefici a bilancio per la Juve. E nelle prossime ore toccherà a Mattia Perin, come Romero destinato a lasciare Torino in prestito, ma al Genoa.