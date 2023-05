Arriverderci Lazio. Anzi, a mai più. Qualche giorno fa Luka Romero ha fatto le valigie e ha preso il primo aereo per l'Argentina. Destinazione: casa. E lì è rinato. Il trequartista/attaccante classe 2006 è l'uomo copertina della nazionale Under 20 di Mascherano che sta dominando il gruppo A del Mondiale di categoria:. Prende palla a centrocampo, magia per saltare due uomini contemporaneamente, avanza e calcia da fuori area; forte e preciso; un gol da sogno.- Occhio, perché tra un mese Romero si svincolerà dalla Lazio. Contratto in scadenza il 30 giugno, ma ormai è tutto definito: il club non ha trovato l'accordo con il suo agente per il rinnovo del contratto, e le parti hanno deciso di separarsi al termine dell'accordo siglato l'estate scorsa., tra le società che si sono fatte avanti c'è anche il Quilmes dove ha giocato il padre. E' la squadra di calcio più antica d'Argentina.- La sua avventura alla Lazio non è mai decollata: un gol contro il Monza a novembre scorso, per il resto tanta manchina e una manciata di minuti qua e là. L'unica partita da titolare è stata quella dell'andata contro la Juventus (0-3 finale e Luka sostituito al 69').. In Argentina era l'ennesimo talento con l'etichetta di 'nuovo Messi', in Italia non ha trovato spazio. Oggi Romero ha ritrovato il sorriso e brilla nel Mondiale Under 20, aspettando una nuova squadra.