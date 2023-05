Finalmente si gioca! Dopo aver rimandato il torneo nel 2021 a causa del Covid, oggi parte il Mondiale Under 20. 24 squadre, 21 giorni. In Argentina si spalanca una finestra sul futuro. Tutti gli occhi saranno puntati sui sei stadi nei quali si giocherà il torneo dopo la decisione della Fifa di togliere l'organizzazione della competizione all'Indonesia a causa delle proteste popolari di alcuni Governatori locali sulla partecipazione al torneo di Israele. L'Italia del ct Nunziata è stata inserita nel gruppo D con Brasile, Nigeria e Repubblica Dominicana; gli occhi di tutto il mondo però sono puntati sui talenti pronti a diventare protagonisti.



