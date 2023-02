Ilha vinto e convinto nell'1-0 della gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League giocata ieri sera a San Siro contro il Tottenham, ma oltre ai rimpianti per le occasioni sprecate da De Ketelaere e Thiaw a due passi da Forsters c'è un altro grande epsiodio che avrebbe potuto indirizzare diversamente la gara.che perè soltanto da giallo. Le immagini però chiariscono che quell'episodio (foto Mediaset) avrebbe dovuto avere un epilogo, e un colore del catellino diverso.Romero interviene infatti in scivolata e in ritardo su Tonali, con il piede che prima resta basso e aderente al terreno,Scharer in campo ha giudicato l'intervento soltanto da giallo, ma anche dal nostro esperto di moviola, l'ex arbitro, arriva la conferma dell'errore di valutazione:Un errore chiaro ed evidente? Sì, e allora perché il var non è intervenuto? Anche qui il nostro esperto Chiesa ci spiega perché: "e lascia la decisione al giudizio dell'arbitro di campo. Certo, come detto l'arbitro Fedayi San che era al monitor avrebbe potuto e secondo avrebbe dovuto intervenire, ocon l'on field review. Però