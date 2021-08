Cristian Romero è sempre più vicino al trasferimento in Premier League, precisamente al Tottenham. Il nuovo direttore sportivo degli Spurs Fabio Paratici ha insistito molto nel provare ad acquistare il centrale argentino dell'Atalanta e alla fine l'accordo sembra vicino a chiudersi. L'offerta del club inglese è di 50 milioni di euro più bonus legati alle prestazioni e agli obiettivi. La volontà del Cuti Romero è quella di provare questa nuova esperienza e volare in Inghilterra, l'Atalanta lo accontenterà generando un'importante plusvalenza. Un accordo ormai in dirittura d'arrivo, con la possibile fumata bianca attesa nelle prossime ore. E con la cessione di Romero si avvia una reazione a catena con altri centrali coinvolti, come Merih Demiral.



OBIETTIVO DEMIRAL - L'Atalanta ha diversi nomi sul tavolo per sostituire l'argentino, ma il favorito al momento sembra essere proprio Demiral. La Juve ha aperto al prestito con diritto di riscatto e la Dea sembra decisa ad affondare il colpo, con una proposta totale di circa 25 milioni di euro. I bianconeri però vorrebbero un obbligo di riscatto a condizioni favorevoli, per avere così la sicurezza di incassare l'intera cessione, e almeno 35 milioni complessivi. Tra l'offerta nerazzurra e la richiesta della Juve quindi c'è ancora distanza, ma le parti lavorano per provare a trovare un accordo, con un possibile summit atteso nelle prossime 24 ore. L'Atalanta è pronta ad incassare con la cessione di Romero e piombarsi subito su Demiral per sostituirlo.