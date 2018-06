Secondo L'Arena, c’è anche l'Inter tra i club interessati a Romulo Souza Orestes Caldeira, jolly brasiliano che nelle ultime tre stagioni ha giocato nel Verona e conosce molto bene il calcio italiano. L'oriundo si è svincolato dall'Hellas in virtù di una clausola che glielo permetteva in caso di retrocessione della squadra e adesso deve decidere il suo futuro, puntando sul fatto di essere un parametro zero. Oltre ai nerazzurri, in corsa ci sono Spartak Mosca, Internacional di Porto Alegre e San Paolo. Anche Sampdoria e la Lazio in Italia hanno sondato il terreno.