Niente carcere per Cristiano Ronaldo, la vicenda con il Fisco spagnolo si chiude con un accordo che soddisfa, in parte, tutti: come rivelato da El Mundo, l'attaccante del Real Madrid ha accettato un accordo con lo Stato nel quale riconosce quattro delitti fiscali, una pena di due anni di prigione (sei mesi per esercizio) e il pagamento di una multa da 18,8 milioni di euro. Il portoghese non sarà costretto tuttavia al carcere, davanti al giudice discuterà la commutazione della pena in sanzione pecuniaria.