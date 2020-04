Col calcio spagnolo ai box come in quasi tutti gli angoli del mondo,"Il Fenomeno" ha voluto dedicare, club di cui è massimo azionista: "Caro abbonato, cara abbonata, sono settimane che sto pensando a come restare in contatto con voi in questo periodo di confinamento e di brutte notizie. Alla fine, ho deciso di inviarti questa lettera, sperando di trasmetterti l'affetto e la considerazione con la quale l'ho scritta. Da casa mia alla tua. Dalla mia famiglia alla tua.Stiamo nelle nostre abitazioni per noi stessi, per le persone che amiamo, anche per coloro che non conosciamo e per quelli che non sono più con noi. Possiamo aiutarci tra di noi potenziando in diversi modi questa solidarietà....... Fu in quei momenti che ho messo alla prova i miei limiti e ho lottato per far cambiare idea alla gente e dimostrare che potevo tornare a fare quello che desideravo.. Vai avanti con coraggio. Stiamo uniti e usciremo più forti da tutto questo!".