, a distanza di 12 anni dall'ultima volta. Dopo aver sostenuto e superate le visite mediche, svolte nello scorso fine settimana a Lisbona, in mattinata la Juventus e i Red Devils hanno comunicato i termini dell'operazione e l'asso lusitano - che ha firmato un biennale con opzione per un'altra stagione - ha rilasciato anche le sue prime dichiarazioni al sito ufficiale del club inglese: "e dopo l’annuncio di venerdì sono stato travolto da tanti messaggi. Non vedo l’ora di giocare all’Old Trafford davanti a uno stadio pieno e rivedere tutti i tifosi.".Con la posizione di Edinson Cavani divenuta più pericolante nelle ultime ore, giungono sempre più conferme sul fatto che, che ha contraddistinto i momenti più significativi della sua carriera. Il portoghese ha voluto manifestare ulteriormente la sua felicità per il passaggio allo United attraverso un post pubblicato sulla propria pagina Instagram: "Non posso nemmeno iniziare a spiegare i miei sentimenti in questo momento, poiché vedo il mio ritorno all'Old Trafford annunciato in tutto il mondo.Uniti, e anche da avversario, di aver sempre sentito tanto amore e rispetto da parte dei tifosi in tribuna. Questa è assolutamente al 100% la materia di cui sono fatti i sogni! Il mio primo campionato nazionale, la mia prima Coppa, la mia prima convocazione in nazionale portoghese, la mia prima Champions League, la mia prima Scarpa d'Oro e il mio primo Pallone d'Oro, sono nate tutte da questo legame speciale tra me e i Red Devils. La storia è stata scritta in passato e la storia sarà scritta ancora una volta! Avete la mia parola! Sono proprio qui! Sono tornato dove mi appartiene! Facciamolo accadere ancora una volta!PS -...".