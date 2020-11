Didier Deschamps, alla vigilia diFrancia-Portogallo, ha commentato le voci di un possibile approdo di Cristiano Ronaldo al PSG: "Tutto è possibile nel calcio. La Juventus è un grande club e ovviamente è contenta di averlo. Non ho intenzione di anticipare cosa farà o no, da anni è ai massimi livelli. Il giocatore che è, quello che ha fatto, attira l'attenzione. Il club dove gioca Cristiano è sempre sotto esame. Non so se vuole andare al PSG, ma è un giocatore eccezionale, che negli anni ha dimostrato di essere continuo ai massimi livelli. Vuole ancora rincorrere record".