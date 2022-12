Cristiano Ronaldo re dell'Arabia Saudita. La corona in testa e un conto in banca pronto a schizzare alle stesse: da gennaio per l'attaccante portoghese è pronto un contratto con l'Al Nassr da 200 milioni di euro all'anno compresi bonus legati a prestazioni sportive e iniziative pubblicitarie, più altri 100 milioni al momento della firma. Così, diventerà lo sportivo più pagato al mondo. Da Messi a Lebron James, tutti dietro Cristiano: chi sono i primi dieci? Nella nostra gallery la top 10 secondo i dati riportati da Forbes.



Sfoglia la gallery per la top 10 degli sportivi più pagati al mondo