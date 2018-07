A Torino è tutto pronto per il CR7 Day: tra domenica sera e lunedì Cristiano Ronaldo sbarcherà nel capoluogo piemontese, dove vivrà il suo primo giorno da giocatore della Juventus con visite di rito e presentazione ufficiale. Intanto a Madrid c'è ancora chi si dispera per l'addio del portoghese, come il presidente che lo portò al Real. In un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, Ramon Calderon attacca duramente Florentino Perez per la cessione di Ronaldo: "Errore imperdonabile che pagherà a caro prezzo. Operazione sciagurata. Perez è reo di aver danneggiato l’immagine del club con l’addio di Ronaldo. Fu un affare storico 9 anni fa. Lo United era tosto, ma grazie alla sua volontà tutto venne sistemato già a dicembre, prima del mio addio, con un pre-accordo da 94 milioni. La clausola da 1 miliardo inserita dimostrava che era incedibile. Ancora fatico a crederci, pagherà per questo errore. Cristiano è il numero uno, il danno è enorme. Prenderlo nel 2009 costò molta fatica, ora ci rinuncia come se nulla fosse. La cessione è il rifiuto nell’accettare l’eredità ricevuta dal sottoscritto, un merito non suo diventato peso insopportabile. E le incomprensioni con Cristiano ci sono sempre state, fin da quando Perez cercò di modificare i termini dell’accordo con lo United dopo che noi avevamo fatto tutto".



NON E' QUESTIONE DI SOLDI - "Cristiano ha rifiutato l’omaggio d’addio che gli aveva offerto Perez con l’intento di salvarsi la faccia, le ragioni sono emotive. Io avrei fatto l’impossibile per trattenerlo".



TROPPI SOLDI? - "Per Cristiano è anche poco! L’affare è della Juve, grande Agnelli. Chi porta 50 gol come lui? Pensate a quanto speso per Neymar, Mbappé e Coutinho. Ronaldo è ancora superiore".



QUANTO PERDE IL REAL - "Tantissimo, ma solo più avanti ce ne renderemo conto. È uno che trascina i compagni sempre, contro tutti. Non esiste nessuno più decisivo".



CR7 IN ITALIA - "Con altre coppe in bacheca e più di 50 reti, ora la Juve potrà seriamente ambire alla Champions. Gli italiani si esalteranno e sarà un perfetto esempio, in primis per i ragazzi".



QUANTO GUADAGNA LA JUVE - "Il valore del club aumenterà incredibilmente, il prezzo pagato sarà annullato da pubblicità e sponsor. In pochissimo i soldi spesi saranno abbondantemente compensati".



IL SEGRETO DI RONALDO - "Si sveglia per superare se stesso, è un professionista esemplare che si cura in modo maniacale. Il carattere e le sue qualità lo rendono imbattibile, vive per il calcio. Sarebbe un fuoriclasse anche in altri sport, ha muscoli incredibili. Pensate alla rovesciata di Torino: i giocatori «normali» nemmeno immaginano certe giocate".



RONALDO FUORI DAL CAMPO - "Per lui i valori umani sono tutto. Lo dimostrò nel 2009, rispettando la parola nonostante le tante offerte, e anche ora".



E' IL PIU' FORTE DI SEMPRE? - "È sullo stesso piano di Di Stefano, Pelé e Cruijff. E non dimentico Messi".