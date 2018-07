Ci siamo, l'annuncio che tutti aspettavano è finalmente arrivato: Cristiano Ronaldo è un nuovo giocatore della Juventus. Dopo il weekend di relax in Grecia e la calma apparente, oggi il volo decisivo di Andrea Agnellli in Grecia e l'accordo definitivo tra il presidente del Real Florentino Perez e l'agente Jorge Mendes.



NASCE TUTTO IL 26 GIUGNO PER CANCELO - Era il 26 giugno quando nel capoluogo torinese arrivava Joao Cancelo, direttamente dal Valencia, in compagnia del procuratore Jorge Mendes, per sottoporsi alle visite e diventare un giocatore della Juve. Un tifoso alla alla vista del procuratore gridò: "Portaci Ronaldo!", Mendes rispose con un sorriso e un buffetto al ragazzo.



UNA SETTIMANA DI DIALOGHI - E' seguita una settimana di dialoghi, tra Torino, Madrid e Costa Navarino, l'isola greca dove Ronaldo è in vacanza: il CdA del Real Madrid in programma oggi ha ratificato gli accordi presi in questi giorni, dopo l’accordo verbale preso con Jorge Mendes sulla clausola rescissoria da 100 milioni. Dopo una settimana di contatti ininterrotti con il procuratore e grandi passi avanti, la società bianconera ha avuto l’ok definitivo dell’agente e ha presentato la proposta ufficiale da circa 100 milioni di euro al Real Madrid.



WEEKEND DI CONSAPEVOLEZZA - L’ottimismo della Juventus non è calato durante il weekend, grazie alle continue rassicurazioni di Mendes: lunedì i contatti sono proseguiti, fino alla giornata decisiva di oggi: Agnelli in Grecia a Costa Navarino, l'agente Jorge Mendes che li raggiunge e la notizia, fumata bianca tra Real Madrid e Juventus per CR7, che in serata o domani potrebbe sbarcare a Torino insieme al suo agente Mendes e al presidente bianconero Agnelli. Costerà 100 milioni di euro, per i prossimi quattro anni guadagnerà 30 milioni di euro più bonus a stagione. L'annuncio dell'acquisto è arrivato, le visite mediche sono invece previste per settimana prossima: sembra un sogno ma non lo è, CR7 è bianconero.