Milan, segnali importanti per Pavlovic: la svolta è a un passo

Nuovi sviluppi nella trattativa tra il Milan e il Salisburgo per Strahinja Pavlović. I rossoneri si sono avvicinati a quota 20 milioni e ora il traguardo sembra essere sempre più vicino tanto che nelle prossime 24 ore è attesa la fumata bianca. Un passo alla volta verso il traguardo.Sono ore di grande attesa in casa Pavlovic. Tutta la famiglia del gigante serbo sta facendo il tifo per il trasferimento al Milan, una svolta professionale. Strahinja firmerà, salvo sorprese, un contratto di 5 anni a 1,5 milioni di euro a stagione. Il classe 2001 si allena con il Salisburgo ma la testa è già rivolta al Milan.

Prima Pavlovic già in questo fine settimana e poi Fofana. Moncada non è andato negli Stati Uniti con la squadra perché ha questi due obiettivi. Più facile il serbo, ormai a un passo. Per Youssouf la speranza è che il pressing del ragazzo possa portare il Monaco ad accettare l’offerta rossonera.