Se arriva CR7 mi laureo, se arriva CR7 sposo la prima che mi ritwitta, se arriva CR7 studio dodici ore al giorno, mi faccio venire i suoi addominali. Tanti buoni propositi, tante promesse abbiamo sentito a mo’ di trailer, perché in fondo(a partire dagli juventini...). Chi è infatti che non vorrà omaggiare un’operazione di mercato tanto spettacolare, tanto inattesa? Chi non vorrà complimentarsi?Così, di fronte a un fenomeno del genere (fenomeno lui, fenomeno l’evento), cosa mai potrebbe scrivere un giornalista che si occupa di tattica? Che razza di scacco matto vi posso proporre? Sono inibizioni da nulla, tabù volgari: di carne al fuoco ce n’è, eccome se ce n’è! Partiamo allora con una domanda secca ad Allegri.Una domanda più che legittima da porre al tecnico livornese è questa, se insieme a tutto il popolo juventino diventerà più buono anche lui. Ad esempio se chiederà a Ronaldo il lavoro difensivo che imponeva al Pipita.Considerate che qui sopra -siamo nella partita delle polemiche, a Madrid-, sebbene la Juventus schieri tre centrocampisti (e sia dunque più coperta centralmente rispetto al 4-2-3-1 con Dybala),a dar fastidio al giro palla avversario. Non un caso isolato, un film visto e rivisto anche in campionato. Il pragmatismo di Allegri non fa sconti.Osserviamo ora nella stessa partita la fase difensiva del Real Madrid, l’attimo prima del 2-0 bianconero. Trova CR7., fuori inquadratura ma pronto a colpire in contropiede. La strategia in questo caso è una sfumatura creativa dell’antidemocratico “due pesi e due misure”: Ronaldo è una cosa, gli altri un’altra. Zidane sapeva di dover concedere tanto a Ronaldo, per avere in cambio tantissimo. Adotterà Allegri la linea del francese?Stando alla situazione attuale, con la probabile uscita di scena di Higuain, possiamo prendere in esame qualche soluzione tattica.. Ciò presupporrebbe un po’ di cose: l’impiego di CR7 da unica punta (un fatto relativamente nuovo), l’esclusione di, l’impianto asimmetrico del modulo, specie in fase difensiva. Ancora una volta torna utile citare il modello Real, l’habitat di CR7. Sotto, mentre(immaginate Dybala) si schiaccia davanti ai tre di centrocampo (nella Juve potrebbero essere Matuidi, Pjanic, Emre Can),(immaginate Douglas Costa) si allinea ripiegando in fascia. Ronaldo è naturalmente di là dalla metà campo.Ma le controindicazioni di questo modulo riguardano le palle alte., ma in area, quando c’è da segnare. Diverso è far reparto da solo. Avere un compagno con cui spartire le palle lunghe calciate dalla difesa o dal portiere lo aiuterebbe a non sprecare preziose e inutili energie. Quelle che gli servono per far la differenza dentro l’area.Fra l’altro non si riflette abbastanza sul fatto che anche in un tridente il portoghese ama defilarsi, lasciando vuoti nel centro dell’attacco.Nell’evoluzione che ha avuto in questi anni si è trasformato in seconda punta, non proprio in centravanti a tutti gli effettiEcco perché la presenza in campo di Mandzukic diventa imprescindibile, in varie salse. E’ possibile che con un centrocampo più robusto, l’acquisto di Emre Can va letto proprio in questa direzione,In che senso? Dybala non può reggere il lavoro che faceva Isco da trequartista/centrocampista aggiunto. Solo grazie a questo sacrificio abnorme del numero 22 Zidane poteva concedersi il lusso di tenere alte due punte come Benzema e Ronaldo nel suo 4-4-1-1 difensivo.Nella Juventus spetterebbe a Mandzukic scalare in fascia a sinistra (il corrispettivo di Bale sul lato destro visto sopra), con Dybala dietro Ronaldo e coperto dai tre centrocampisti.La funzione di sponda/riferimento. In fin dei conti la miglior Juve dell’anno scorso, quella che pareggiò a Madrid, era senza Dybala. Oltretutto con questo impianto di giocoAl limite potrebbero ricompattarsi entrambi con la linea dei tre di centrocampo per rendere la presenza di Ronaldo là davanti più sostenibile. C’è poi un ultimo aspetto fondamentale che la presenza di Mandzukic garantirebbe al gioco di Ronaldo, ovveroA volte si apriva uno, a volte l’altro, invertendo le due posizioni che vedete ricoperte qui sotto.iperoffensivo, con Dybala sotto CR7, Mandzukic a sinistra e uno tra Douglas Costa, Cuadrado e Bernardeschi a destra. Oppure in un 3-5-2, visti i Cancelo e gli Spinazzola. Ma il capitolo difesa a tre lo rimandiamo a data da destinarsi.- Un ultimo appunto: per quanto gagliardo, generoso e tecnico,Negli ultimi sette anni CR7 ha potuto beneficiare di un compagno di reparto con la media di -escluse le coppe - quasi 10 assist a stagione. Un’intesa infinita finita ufficialmente ieri.