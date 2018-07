Cristiano Ronaldo alla Juve è l'affare del secolo e, come tutte le trattative che segnano un'epoca, contiene al proprio interno un'importante numerologia che Calciomercato.com ha provveduto ad analizzare con cura. Ecco qui dunque tutti i numeri di CR7 in bianconero, a partire dal numero di maglia fino agli anni di contratto, passando per tutte le curiosità possibili:



7 il numero di maglia



4 gli anni di contratto



112 i milioni pagati dalla Juve per acquistarlo dal Real Madrid, 100 di cartellino e 12 di oneri accessori



30 i milioni netti di ingaggio all'anno, per un totale di 120 milioni in 4 stagioni



33 l'età anagrafica di CR7



758 le presenze in carriera



571 i gol in carriera



4 le squadre in carriera (Sporting de Portugal, Man United, Real Madrid e Juve)



0,75 la media gol in carriera



5 i Palloni d'Oro vinti



5 le Champions League vinte (4 col Real e una con lo United)



4 le Coppe del Mondo per club vinte



311 i gol realizzati nel Real Madrid



114 o 117 i milioni totali dell'affare: 100 al Real in due anni, 12 di commissione a Mendes e 2/ di contributo di solidarietà



395 i gol realizzati nei cinque maggiori campionati europei



10 i gol realizzati da CR7 alla Juve

​

2022 l'anno fino al quale Ronaldo resterà alla Juve